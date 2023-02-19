Суд отказался выпускать на свободу тагильского полицейского, в машине которого умер задержанный

20 февраля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Максим Онучин просил выпустить его из СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейский из Нижнего Тагила Максим Онучин, в УАЗе которого от перелома шейного позвонка умер свердловчанин Сергей Шамрин, не смог освободиться из СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда. «Суд постановил оставить постановление суда [по Онучину] без изменений», — говорится в решении суда. Подсудимый, как и его коллега Павел Горшков, также принимавший участие в задержании свердловчанина, просил выпустить его из СИЗО. Онучин на заседании возмутился присутствию СМИ. «Я бы не хотел, чтобы были телевизионщики, я не киноактер, чтобы меня снимала пресса. Пусть сидят, пишут, но без съемок», — сказал Онучин. Инцидент произошел 29 января. Полицейские приехали на вызов к психиатрической клинике Нижнего Тагила, около которой местный житель Сергей Шамрин, по словам охранника, устраивал беспорядки. Силовики скрутили мужчину и заснули его в УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это привело к травме Шамрина — у него оказался сломанным шейный позвонок. Горшкова и Онучина отправили в СИЗО до 29 марта, возбудив уголовное дело о превышении полномочий.

Полицейский из Нижнего Тагила Максим Онучин, в УАЗе которого от перелома шейного позвонка умер свердловчанин Сергей Шамрин, не смог освободиться из СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда. «Суд постановил оставить постановление суда [по Онучину] без изменений», — говорится в решении суда. Подсудимый, как и его коллега Павел Горшков, также принимавший участие в задержании свердловчанина, просил выпустить его из СИЗО. Онучин на заседании возмутился присутствию СМИ. «Я бы не хотел, чтобы были телевизионщики, я не киноактер, чтобы меня снимала пресса. Пусть сидят, пишут, но без съемок», — сказал Онучин. Инцидент произошел 29 января. Полицейские приехали на вызов к психиатрической клинике Нижнего Тагила, около которой местный житель Сергей Шамрин, по словам охранника, устраивал беспорядки. Силовики скрутили мужчину и заснули его в УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это привело к травме Шамрина — у него оказался сломанным шейный позвонок. Горшкова и Онучина отправили в СИЗО до 29 марта, возбудив уголовное дело о превышении полномочий.