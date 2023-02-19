В Перми более 50 гитаристов на одной сцене сыграют бессмертный хит группы Nirvana

В Перми состоится трибьют-концерт группе Nirvana

Гитаристов для акции искали по всей Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми состоится трибьют-концерт группе Nirvana, который завершится массовым флэш-мобом. На одной сцене сразу более 50 гитаристов сыграют композицию «Smells Like Teen Spirit» в честь дня рождения Курта Кобейна. Об этом сообщили в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Стена комбиков (самых разных размеров и мощностей), толпа гитаристов (самых разных возрастов и скиллов) и одна из самых крутых рок-групп Перми Del Tremens раздадут драйву, угару и памятных моментов», — говорится в анонсе мероприятия. Концерт пройдет 25 февраля в клубе «Свобода».

Песня «Smells Like Teen Spirit» — одна из самых популярных в репертуаре группы Nirvana. В начале 1990-х она возглавляла мировые хит-парады. Журнал Rolling Stone ставил композицию на девятое место в списке «500 величайших песен всех времен».