19 февраля 2023

В Перми более 50 гитаристов на одной сцене сыграют бессмертный хит группы Nirvana

В Перми состоится трибьют-концерт группе Nirvana
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Гарик Сукачев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, концерт, музыкант, музыка, гитарист, рок, сукачев гарик
Гитаристов для акции искали по всей Перми Фото:

В Перми состоится трибьют-концерт группе Nirvana, который завершится массовым флэш-мобом. На одной сцене сразу более 50 гитаристов сыграют композицию «Smells Like Teen Spirit» в честь дня рождения Курта Кобейна. Об этом сообщили в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Стена комбиков (самых разных размеров и мощностей), толпа гитаристов (самых разных возрастов и скиллов) и одна из самых крутых рок-групп Перми Del Tremens раздадут драйву, угару и памятных моментов», — говорится в анонсе мероприятия. Концерт пройдет 25 февраля в клубе «Свобода».

Песня «Smells Like Teen Spirit» — одна из самых популярных в репертуаре группы Nirvana. В начале 1990-х она возглавляла мировые хит-парады. Журнал Rolling Stone ставил композицию на девятое место в списке «500 величайших песен всех времен».

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В Перми состоится трибьют-концерт группе Nirvana, который завершится массовым флэш-мобом. На одной сцене сразу более 50 гитаристов сыграют композицию «Smells Like Teen Spirit» в честь дня рождения Курта Кобейна. Об этом сообщили в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Стена комбиков (самых разных размеров и мощностей), толпа гитаристов (самых разных возрастов и скиллов) и одна из самых крутых рок-групп Перми Del Tremens раздадут драйву, угару и памятных моментов», — говорится в анонсе мероприятия. Концерт пройдет 25 февраля в клубе «Свобода». Песня «Smells Like Teen Spirit» — одна из самых популярных в репертуаре группы Nirvana. В начале 1990-х она возглавляла мировые хит-парады. Журнал Rolling Stone ставил композицию на девятое место в списке «500 величайших песен всех времен».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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