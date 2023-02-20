Зеленский пригрозил Китаю мировой войной из-за связей с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Возможное объединение России и Китая приведет мир к большой войне, считает Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объединение Китая с Россией грозит миру началом новой мировой войны. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Китай должен воздержаться от объединения с Россией», — передает слова Зеленского немецкое издание Welt. По мнению украинского президента, такое объединение может поставить весь мир на грань начала новой мировой войны.

Ранее американский журналист Томас Фридман выразил мнение, что Китай заинтересован в том, чтобы США расходовали как можно больше вооружения в конфликте на Украине. В связи с этим китайское руководство может предпринять попытку превратить боевые действия на Украине в мировую войну.

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Объединение Китая с Россией грозит миру началом новой мировой войны. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Китай должен воздержаться от объединения с Россией», — передает слова Зеленского немецкое издание Welt. По мнению украинского президента, такое объединение может поставить весь мир на грань начала новой мировой войны. Ранее американский журналист Томас Фридман выразил мнение, что Китай заинтересован в том, чтобы США расходовали как можно больше вооружения в конфликте на Украине. В связи с этим китайское руководство может предпринять попытку превратить боевые действия на Украине в мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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