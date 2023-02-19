NYT: Китай может довести конфликт России и Украины до настоящей мировой войны

Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман.
«Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek. При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России. «Китай, <…> держит нас [США] связанными. И мы сжигаем все наше оружие и весь наш военный инвентарь», — отметил аналитик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман. «Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek. При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России. «Китай, <…> держит нас [США] связанными. И мы сжигаем все наше оружие и весь наш военный инвентарь», — отметил аналитик. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.