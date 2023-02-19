19 февраля 2023

NYT: Китай может довести конфликт России и Украины до настоящей мировой войны

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, иностранное оружие, иностранное вооружение
Китай заинтересован в том, чтобы США использовали все свое оружие на Украине, считает Томас Фридман Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман.

«Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek. При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России. «Китай, <…> держит нас [США] связанными. И мы сжигаем все наше оружие и весь наш военный инвентарь», — отметил аналитик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.

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Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман. «Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek. При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России. «Китай, <…> держит нас [США] связанными. И мы сжигаем все наше оружие и весь наш военный инвентарь», — отметил аналитик. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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