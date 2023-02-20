Суд отправил в колонию двух бывших топ-менеджеров главного танкового завода РФ

Двое бывших руководителей из управления капитального строительства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам колонии за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Суд назначил Савину и Богданову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщил собеседник агентства.
Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года в момент получения взятки. Операцию провели федеральные органы вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены. После возбуждения уголовного дела следователям помогали структуры экономической безопасности завода. Приговор вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.
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