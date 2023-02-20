Суд отправил в колонию двух бывших топ-менеджеров главного танкового завода РФ

Топ-менеджеры «Уралвагонзавода» Богданов и Савин отправлены в колонию за получение взятки
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Руководители были задержаны в апреле 2021 года Фото:

Двое бывших руководителей из управления капитального строительства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам колонии за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Суд назначил Савину и Богданову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщил собеседник агентства.

Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года в момент получения взятки. Операцию провели федеральные органы вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены. После возбуждения уголовного дела следователям помогали структуры экономической безопасности завода. Приговор вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.

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Двое бывших руководителей из управления капитального строительства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам колонии за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Суд назначил Савину и Богданову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщил собеседник агентства. Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года в момент получения взятки. Операцию провели федеральные органы вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены. После возбуждения уголовного дела следователям помогали структуры экономической безопасности завода. Приговор вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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