Суд отправил в колонию двух бывших топ-менеджеров главного танкового завода РФ

Топ-менеджеры «Уралвагонзавода» Богданов и Савин отправлены в колонию за получение взятки

20 февраля 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Руководители были задержаны в апреле 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое бывших руководителей из управления капитального строительства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам колонии за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Суд назначил Савину и Богданову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщил собеседник агентства. Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года в момент получения взятки. Операцию провели федеральные органы вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены. После возбуждения уголовного дела следователям помогали структуры экономической безопасности завода. Приговор вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.

Двое бывших руководителей из управления капитального строительства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам колонии за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Суд назначил Савину и Богданову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщил собеседник агентства. Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года в момент получения взятки. Операцию провели федеральные органы вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены. После возбуждения уголовного дела следователям помогали структуры экономической безопасности завода. Приговор вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.