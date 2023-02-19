Курганская ГИБДД выступила со срочным обращением к водителям

Курганских водителей предупредили о мокром снеге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ГИБДД по Курганской области выступила с обращением к водителям из-за угрозы мокрого снега и скользкости. Информацию URA.RU выслала пресс-служба Госавтоинспекции.

«В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде мокрого снега, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности исключить движение в городе и на загородных дорогах», — сообщили в дорожной полиции. Изменение погодных условий ожидается 21 и 22 февраля.

Курганским водителям советуют отказаться от поездок по загородным дорогам. Также рекомендуется уменьшить количество поездок по городу. Чтобы на скользкой дороге машину не развернуло, следует держать боковой интервал, не превышать скорость, соблюдать дистанцию.

Всем попавшим в трудную ситуацию на дороге, советуют звонить по телефону экстренных служб или в Госавтоинспекцию. Дорожные полицейские постараются помочь водителям в беде.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили об осадках и потеплении. В середине недели в регионе может выпасть обильный мокрый снег, температура поднимется до плюсовых значений.