В Кремле не стали комментировать инцидент на аэродроме под Минском

В Кремле воздержались от комментариев по поводу информации о якобы совершенной атаке на военный аэродром под Минском, где базируется российская авиация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что ему нечего добавить к позиции белорусской стороны.
«Здесь нечего сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, и в ней шла речь о Белоруссии. Белоруссия опровергла. Здесь нечего добавить», — подчеркнул Песков.
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию об атаке на военный аэродром. Также были опровергнуты сообщения о перестрелке на белорусско-украинской границе.
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В Кремле воздержались от комментариев по поводу информации о якобы совершенной атаке на военный аэродром под Минском, где базируется российская авиация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что ему нечего добавить к позиции белорусской стороны. «Здесь нечего сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, и в ней шла речь о Белоруссии. Белоруссия опровергла. Здесь нечего добавить», — подчеркнул Песков. Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию об атаке на военный аэродром. Также были опровергнуты сообщения о перестрелке на белорусско-украинской границе.