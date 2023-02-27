В Кремле не стали комментировать инцидент на аэродроме под Минском

Кремль не стал комментировать инцидент на аэродроме под Минском
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев о сообщениях об атаке на военный аэродром под Минском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле воздержались от комментариев по поводу информации о якобы совершенной атаке на военный аэродром под Минском, где базируется российская авиация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что ему нечего добавить к позиции белорусской стороны.

«Здесь нечего сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, и в ней шла речь о Белоруссии. Белоруссия опровергла. Здесь нечего добавить», — подчеркнул Песков.

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию об атаке на военный аэродром. Также были опровергнуты сообщения о перестрелке на белорусско-украинской границе.

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В Кремле воздержались от комментариев по поводу информации о якобы совершенной атаке на военный аэродром под Минском, где базируется российская авиация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что ему нечего добавить к позиции белорусской стороны. «Здесь нечего сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, и в ней шла речь о Белоруссии. Белоруссия опровергла. Здесь нечего добавить», — подчеркнул Песков. Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию об атаке на военный аэродром. Также были опровергнуты сообщения о перестрелке на белорусско-украинской границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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