Росстат подсчитал падение ВВП России в 2022 году

В Росстате заявили, что падение ВВП России в 2022 году составило 2,1%
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Российские власти ранее прогнозировали более сильное падение экономики Фото:

Вопреки первоначальным прогнозам российских властей, ВВП России в 2022 году упал лишь на 2,1%. Об этом сообщили в Росстате.

«Экономика России в прошлом году сократилась всего на 2,1%», — заявили в федеральной службе. Отмечается, что первоначально власти России прогнозировали падение российской экономики на 2,5%.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на введение Западом в отношении России более 13 тысяч санкций, российская экономическая модель выстояла и эффективно себя показала, передают «Дни.ру».

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Вопреки первоначальным прогнозам российских властей, ВВП России в 2022 году упал лишь на 2,1%. Об этом сообщили в Росстате. «Экономика России в прошлом году сократилась всего на 2,1%», — заявили в федеральной службе. Отмечается, что первоначально власти России прогнозировали падение российской экономики на 2,5%. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на введение Западом в отношении России более 13 тысяч санкций, российская экономическая модель выстояла и эффективно себя показала, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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