Росстат подсчитал падение ВВП России в 2022 году В Росстате заявили, что падение ВВП России в 2022 году составило 2,1% 20 февраля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 + Российские власти ранее прогнозировали более сильное падение экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопреки первоначальным прогнозам российских властей, ВВП России в 2022 году упал лишь на 2,1%. Об этом сообщили в Росстате. «Экономика России в прошлом году сократилась всего на 2,1%», — заявили в федеральной службе . Отмечается, что первоначально власти России прогнозировали падение российской экономики на 2,5%. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на введение Западом в отношении России более 13 тысяч санкций, российская экономическая модель выстояла и эффективно себя показала, передают «Дни.ру». Вопреки первоначальным прогнозам российских властей, ВВП России в 2022 году упал лишь на 2,1%. Об этом сообщили в Росстате. «Экономика России в прошлом году сократилась всего на 2,1%», — заявили в федеральной службе. Отмечается, что первоначально власти России прогнозировали падение российской экономики на 2,5%. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на введение Западом в отношении России более 13 тысяч санкций, российская экономическая модель выстояла и эффективно себя показала, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям