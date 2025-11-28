Российским зооволонтерам и приютам облегчат поиск новых хозяев для животных
Верифицированные приюты и волонтеры получают больше доверия со стороны интернет-пользователей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Зооволонтерам и фондам помощи животным упростили поиск новых семей для бездомных питомцев. Сервис «Авито» запустил бесплатную верификацию на своей платформе для тех, кто помогает животным обрести новый дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, верифицированные приюты, волонтеры и клиники чаще показываются пользователям и получают больше доверия с их стороны.
«Мы верим, что эта инициатива поможет укрепить доверие между всеми участниками процесса и обеспечит будущим владельцам дополнительную уверенность. Это важный шаг к повышению прозрачности и развитию ответственного отношения к устройству животных», — рассказала руководитель по развитию бизнеса «Животные и товары для животных» на «Авито» Полина Брескина.
Партнерами инициативы стали такие благотворительные организации, как «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят». Вместе с «Авито» их представители проверяют данные заявок на верификацию и условия содержания животных. В анализируемые материалы входят специальная анкета, информация о конкретном приюте или волонтере, фото- и видеоматериалы, а также ссылки на официальные онлайн-ресурсы.
Однако для успешной верификации заявителям недостаточно просто подать заявление и приложить все необходимые документы. Они должны соответствовать определенным требованиям. Например, на территории ухода за животными должны содержаться не менее 10 питомцев.
Также питомцы должны быть стерилизованы, вакцинированы, состоять на ветеринарном учете, иметь в постоянном доступе воду, теплое помещение или обогревательные приборы, систему вентиляции и окна для проветривания, индивидуальные лотки или лежанки. Без соблюдения этих правил кандидаты не смогут получить статус «проверенного приюта» или «проверенного волонтера».
