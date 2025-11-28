Российским зооволонтерам и приютам облегчат поиск новых хозяев для животных

Верифицированные приюты и волонтеры получают больше доверия со стороны интернет-пользователей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зооволонтерам и фондам помощи животным упростили поиск новых семей для бездомных питомцев. Сервис «Авито» запустил бесплатную верификацию на своей платформе для тех, кто помогает животным обрести новый дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, верифицированные приюты, волонтеры и клиники чаще показываются пользователям и получают больше доверия с их стороны.

«Мы верим, что эта инициатива поможет укрепить доверие между всеми участниками процесса и обеспечит будущим владельцам дополнительную уверенность. Это важный шаг к повышению прозрачности и развитию ответственного отношения к устройству животных», — рассказала руководитель по развитию бизнеса «Животные и товары для животных» на «Авито» Полина Брескина.

Партнерами инициативы стали такие благотворительные организации, как «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят». Вместе с «Авито» их представители проверяют данные заявок на верификацию и условия содержания животных. В анализируемые материалы входят специальная анкета, информация о конкретном приюте или волонтере, фото- и видеоматериалы, а также ссылки на официальные онлайн-ресурсы.

Однако для успешной верификации заявителям недостаточно просто подать заявление и приложить все необходимые документы. Они должны соответствовать определенным требованиям. Например, на территории ухода за животными должны содержаться не менее 10 питомцев.