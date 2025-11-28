Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца арестовали в Германии
Подозреваемого задержали в августе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, который подозревается в причастности ко взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщает Генпрокуратура Германии.
«Ордер на арест исполнен в связи с предполагаемым саботажем на газопроводе „Северный поток“ <...> Гражданин Украины Сергей К.», — написало ведомство. Подозреваемый был задержан в августе в Италии. Вчера, 27 ноября, его экстрадировали в Германию.
Ранее прокуратура Германии сообщала, что Сергей Кузнецов является координатором диверсии на «Северных потоках». Подозреваемый вину не признает. Издания сообщали, что ранее он проходил службу в рядах ВСУ.
