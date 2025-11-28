Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца арестовали в Германии

Прокуратура ФРГ сообщила об аресте подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
28 ноября 2025 в 18:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подозреваемого задержали в августе

Подозреваемого задержали в августе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, который подозревается в причастности ко взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщает Генпрокуратура Германии.

«Ордер на арест исполнен в связи с предполагаемым саботажем на газопроводе „Северный поток“ <...> Гражданин Украины Сергей К.», — написало ведомство. Подозреваемый был задержан в августе в Италии. Вчера, 27 ноября, его экстрадировали в Германию. 

Ранее прокуратура Германии сообщала, что Сергей Кузнецов является координатором диверсии на «Северных потоках». Подозреваемый вину не признает. Издания сообщали, что ранее он проходил службу в рядах ВСУ. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал