Пермское предприятие подозревает Россельхознадзор в работе на налоговую

Пермский «Юговской комбинат молочных продуктов» подозревает в сговоре Россельхознадзор и ФНС

20 февраля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Комбинат проверяют накануне суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пермское ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (один из крупнейших производителей в крае) пришла внеплановая проверка Россельхознадзора (соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU). Ревизия проводится на фоне судебных тяжб комбината с налоговой инспекцией. Как рассказали обратившиеся в редакцию агентства представители предприятия, эти факты могут быть взаимосвязаны, а надзорное ведомство, вероятно, действует в интересах ФНС. «Проверяющие запросили огромное количество документов по работе предприятия за неопределенный срок, фактически заранее создавая условия, при которых практически невозможно предоставить данные документы в сроки проверки. Инициатором проверки выступает замруководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю Антонина Попова. При этом она же 19 января 2023 по доверенности выступала представителем ФНС в суде, придя на заседание в форме сотрудника Россельхознадзора и предъявив суду паспорт и служебное удостоверение», — сообщили URA.RU источники на предприятии. По их словам, «это вопиющий случай, так как управление Россельхознадзора стороной по делу не является, а участие Антонины Поповой в споре как представителя налогового органа может свидетельствовать о сговоре двух государственных структур». Разбирательство в Арбитражном суде между комбинатом и налоговой инспекций началось в 2022 году. ФНС посчитала, что предприятие недоплатило 110 млн рублей налогов за 2020 год. Комбинат заплатил по упрощенной налоговой системе, но ФНС уверена, что их продукция не подходит для того, чтобы пользоваться «упрощенкой». В суде Юговской комбинат настаивает на том, что продукция соответствует всем необходимым требованиям. «Складывается впечатление, что Россельхознадзор намеренно хочет выставить комбинат недобросовестным предприятием», — отмечают на предприятии. О том, что Попова ходила в суд, не мог не знать новый врио руководителя Россельхознадзора Алексей Храповицкий (вступил в должность с 1 февраля). По данным источников, в ответ на обращение Юговского комбината в Россельхознадзор с просьбой пояснить данную ситуацию, был дан ответ, что участие сотрудницы ведомства было обеспечено «по просьбе ФНС с целью дачи пояснений о якобы выявленных нарушениях в работе предприятия» (документ имеется в распоряжении URA.RU). О каких именно нарушениях идет речь и какое отношение они имеют в споре с налоговым органом — не сообщается. Проверка на комбинате должна завершиться 27 февраля, а на 1 марта назначено следующее заседание по делу. URA.RU направило запрос в федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать участие сотрудницы Россельхознадзора в качестве представителя ФНС в судебном заседании. Соответствующий запрос направлен также в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю. На момент публикации ответы не были получены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пермское ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (один из крупнейших производителей в крае) пришла внеплановая проверка Россельхознадзора (соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU). Ревизия проводится на фоне судебных тяжб комбината с налоговой инспекцией. Как рассказали обратившиеся в редакцию агентства представители предприятия, эти факты могут быть взаимосвязаны, а надзорное ведомство, вероятно, действует в интересах ФНС. «Проверяющие запросили огромное количество документов по работе предприятия за неопределенный срок, фактически заранее создавая условия, при которых практически невозможно предоставить данные документы в сроки проверки. Инициатором проверки выступает замруководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю Антонина Попова. При этом она же 19 января 2023 по доверенности выступала представителем ФНС в суде, придя на заседание в форме сотрудника Россельхознадзора и предъявив суду паспорт и служебное удостоверение», — сообщили URA.RU источники на предприятии. По их словам, «это вопиющий случай, так как управление Россельхознадзора стороной по делу не является, а участие Антонины Поповой в споре как представителя налогового органа может свидетельствовать о сговоре двух государственных структур». Разбирательство в Арбитражном суде между комбинатом и налоговой инспекций началось в 2022 году. ФНС посчитала, что предприятие недоплатило 110 млн рублей налогов за 2020 год. Комбинат заплатил по упрощенной налоговой системе, но ФНС уверена, что их продукция не подходит для того, чтобы пользоваться «упрощенкой». В суде Юговской комбинат настаивает на том, что продукция соответствует всем необходимым требованиям. «Складывается впечатление, что Россельхознадзор намеренно хочет выставить комбинат недобросовестным предприятием», — отмечают на предприятии. О том, что Попова ходила в суд, не мог не знать новый врио руководителя Россельхознадзора Алексей Храповицкий (вступил в должность с 1 февраля). По данным источников, в ответ на обращение Юговского комбината в Россельхознадзор с просьбой пояснить данную ситуацию, был дан ответ, что участие сотрудницы ведомства было обеспечено «по просьбе ФНС с целью дачи пояснений о якобы выявленных нарушениях в работе предприятия» (документ имеется в распоряжении URA.RU). О каких именно нарушениях идет речь и какое отношение они имеют в споре с налоговым органом — не сообщается. Проверка на комбинате должна завершиться 27 февраля, а на 1 марта назначено следующее заседание по делу. URA.RU направило запрос в федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать участие сотрудницы Россельхознадзора в качестве представителя ФНС в судебном заседании. Соответствующий запрос направлен также в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю. На момент публикации ответы не были получены.