На границе Турции и Сирии прошло мощное землетрясение

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На границе Турции и Сирии зафиксировано новое землетрясение (архивное фото) Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре

«Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk. Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья.

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На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре «Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk. Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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