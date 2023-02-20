На границе Турции и Сирии прошло мощное землетрясение

На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре
«Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk. Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья.
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На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре «Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk. Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья.