На границе Турции и Сирии прошло мощное землетрясение 20 февраля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 + На границе Турции и Сирии зафиксировано новое землетрясение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре «Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk . Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья. На границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщили в Европейском сейсмологическом центре «Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции», — передает заявление сейсмологов Haber turk. Там добавили, что стало известно о новых разрушениях в провинции Хатай. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени. Очаг эпицентра находился в девяти километрах от турецкого города Антакья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям