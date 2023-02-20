Пермяку пришлось ползти из местного отдела полиции

20 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В Перми заметили инвалида, который полз из отдела полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В Кировском районе Перми местный житель заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Видео появилось в одном из telegram-каналов. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. «Человек без ног, выкинули из отдела полиции. Из какого отдела тебя выкинули? На Кировоградской? Человек два километра ползет, он трезвый, его выкинули из полиции вот в таком виде, я хочу ему помочь, но он говорит, что уже дополз, что ему осталось совсем чуть-чуть», — говорит за кадром мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «NEWS.ru». По словам автора видео, мужчина ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты». В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали, что 16 февраля прохожие доставили неизвестного мужчину в отдел полиции Кировского района. Выяснилось, что он уроженец Казани без постоянного места жительства. По данным регионального ГУ МВД, его попытались устроить в Центр соцадаптации и в приюты, но там не было мест. Затем в отделе вызвали скорую, однако и там не нашли оснований для его госпитализации. Мужчина покинул отдел самостоятельно.

В Кировском районе Перми местный житель заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Видео появилось в одном из telegram-каналов. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. «Человек без ног, выкинули из отдела полиции. Из какого отдела тебя выкинули? На Кировоградской? Человек два километра ползет, он трезвый, его выкинули из полиции вот в таком виде, я хочу ему помочь, но он говорит, что уже дополз, что ему осталось совсем чуть-чуть», — говорит за кадром мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «NEWS.ru». По словам автора видео, мужчина ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты». В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали, что 16 февраля прохожие доставили неизвестного мужчину в отдел полиции Кировского района. Выяснилось, что он уроженец Казани без постоянного места жительства. По данным регионального ГУ МВД, его попытались устроить в Центр соцадаптации и в приюты, но там не было мест. Затем в отделе вызвали скорую, однако и там не нашли оснований для его госпитализации. Мужчина покинул отдел самостоятельно.