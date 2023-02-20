20 февраля 2023

Кулеба заявил о подготовке к битве на двух фронтах

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Дмитрий Кулеба
Кулеба объявил о подготовке Украиной «большой битвы на двух фронтах» Фото:
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Власти Киева готовятся к большой битве на двух фронтах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Власти Украины готовятся к большой битве на двух фронтах: первый фронт — дипломатический, второй — военный, передает ТСН слова Дмитрия Кулебы. Также украинский дипломат сообщил, что в скором времени состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, в ходе которой будут озвучены важные решения о поддержке Украины. «Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — подчеркнул министр.

Также дипломат сообщил, что власти Киева якобы никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. По его словам, спонсором для наемников является НАТО.

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Власти Киева готовятся к большой битве на двух фронтах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Власти Украины готовятся к большой битве на двух фронтах: первый фронт — дипломатический, второй — военный, передает ТСН слова Дмитрия Кулебы. Также украинский дипломат сообщил, что в скором времени состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, в ходе которой будут озвучены важные решения о поддержке Украины. «Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — подчеркнул министр. Также дипломат сообщил, что власти Киева якобы никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. По его словам, спонсором для наемников является НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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