Власти Киева готовятся к большой битве на двух фронтах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Власти Украины готовятся к большой битве на двух фронтах: первый фронт — дипломатический, второй — военный, передает ТСН слова Дмитрия Кулебы. Также украинский дипломат сообщил, что в скором времени состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, в ходе которой будут озвучены важные решения о поддержке Украины. «Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — подчеркнул министр.
Также дипломат сообщил, что власти Киева якобы никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. По его словам, спонсором для наемников является НАТО.
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