Кулеба опроверг информацию о просьбе Украины разместить иностранные войска

21 февраля 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о размещении иностранных войск на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN . По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств. Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.

Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств. Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.