20 февраля 2023

Кулеба опроверг информацию о просьбе Украины разместить иностранные войска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о размещении иностранных войск на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств.

Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств. Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...