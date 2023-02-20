Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств.
Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.
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Власти Киева никогда не просили о размещении в стране иностранных военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — отметил он в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев ни разу не просил об этом у других государств. Ранее министр по социальным правам Испании Ионе Беларра говорила о том, что нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации. В начале февраля посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о появлении в зоне боевых действий наемников из Дании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации.