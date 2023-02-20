Правительство РФ предложило смягчить наказание за налоговые преступления

21 февраля 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Срок давности за налоговые преступления снижен с десяти до шести лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Комиссия правительства России по законодательной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления. Согласно нововведениям, предприниматели получат гарантии на то, что не будут привлечены к ответственности в случае уплаты всех налоговых задолженностей. В правительстве РФ одобрили поправки в УК, направленные на смягчение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. «Законопроект обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в российском правительстве. Также будут снижены сроки давности привлечения к ответственности за налоговые преступления с десяти до шести лет. Теперь такие преступления перейдут в категорию средней тяжести. Правительство намерено утвердить поправки на ближайшем заседании. После этого новый законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Ранее Госдума приняла закон, разрешающий следственным органам возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только на основе материалов Федеральной налоговой службы. Такие меры направлены на «снижение нагрузки» на предпринимателей в условиях санкций, напоминает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия правительства России по законодательной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления. Согласно нововведениям, предприниматели получат гарантии на то, что не будут привлечены к ответственности в случае уплаты всех налоговых задолженностей. В правительстве РФ одобрили поправки в УК, направленные на смягчение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. «Законопроект обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в российском правительстве. Также будут снижены сроки давности привлечения к ответственности за налоговые преступления с десяти до шести лет. Теперь такие преступления перейдут в категорию средней тяжести. Правительство намерено утвердить поправки на ближайшем заседании. После этого новый законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Ранее Госдума приняла закон, разрешающий следственным органам возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только на основе материалов Федеральной налоговой службы. Такие меры направлены на «снижение нагрузки» на предпринимателей в условиях санкций, напоминает РАПСИ.