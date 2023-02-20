Частный детский театр ставит «Щелкунчика» в Пермском оперном

21 февраля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Юные артисты выступят на главной сцене Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частная хореографическая школа «Фуэте», которая в 2022 году получила статус театра, готовит постановку «Щелкунчик». Премьера состоится на главной сцене Перми — в театре оперы и балета. Билетов на нее практический не осталось. «7 и 8 марта 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета состоится премьера детского балета „Щелкунчик“ в исполнении наших маленьких артистов», — сообщается в соцсетях театра. Судя по онлайн-сервису продажи билетов, из четырех показов несколько свободных мест осталось только на два из них. Полноформатный двухчасовой балет в двух действиях по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» поставили хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин. Ранее школа «Фуэте» показывала на сцене театра оперы и балета постановки «Чиполлино» и «Белоснежка и семь гномов».

Частная хореографическая школа «Фуэте», которая в 2022 году получила статус театра, готовит постановку «Щелкунчик». Премьера состоится на главной сцене Перми — в театре оперы и балета. Билетов на нее практический не осталось. «7 и 8 марта 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета состоится премьера детского балета „Щелкунчик“ в исполнении наших маленьких артистов», — сообщается в соцсетях театра. Судя по онлайн-сервису продажи билетов, из четырех показов несколько свободных мест осталось только на два из них. Полноформатный двухчасовой балет в двух действиях по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» поставили хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин. Ранее школа «Фуэте» показывала на сцене театра оперы и балета постановки «Чиполлино» и «Белоснежка и семь гномов».