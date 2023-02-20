20 февраля 2023

Цены на услуги ЖКХ в Кургане повлияли на инфляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовая инфляция в целом по России снизилась до 11,8% Фото:

В Кургане замедлилась инфляция в области услуг из-за снижения годового прироста цен на ЖКХ. Об этом агентству URA.RU сообщили сотрудники регионального отделения Центрального банка России.

«На замедление инфляции в сегменте услуг повлияло снижение годового роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Увеличение взноса на капитальный ремонт в январе 2023 года оказалось меньше, чем годом ранее», — рассказали журналистам URA.RU в Центробанке.

Сообщается, что в 2022 году взнос на капремонт был существенным, так как он проводился впервые с 2015 года. Сотрудники Центробанка отмечают, что в январе 2023 года годовая инфляция замедлилась до 10,5%. Сдерживать цены в Кургане помогает замедление прироста цен на продукты. Это связывают с тем, что отечественные промышленники увеличили объемы производства молока и мяса.

В Кургане также снизились цены на зерновые культуры, что привело к сокращению расходов на корма. «Хороший урожай зерновых, сахарной свеклы и гречихи обусловил расширение предложения продуктов их переработки. В результате замедлился годовой рост цен на сахар и макаронные изделия, продолжила дешеветь гречневая крупа», — указано в сообщении Центробанка.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк заявил о снижении цен в Курганской области. В регионе замедлился рост цен на некоторые товары и услуги, что связано с изменением спроса и расходами отечественных и местных производителей продуктов.

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В Кургане замедлилась инфляция в области услуг из-за снижения годового прироста цен на ЖКХ. Об этом агентству URA.RU сообщили сотрудники регионального отделения Центрального банка России. «На замедление инфляции в сегменте услуг повлияло снижение годового роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Увеличение взноса на капитальный ремонт в январе 2023 года оказалось меньше, чем годом ранее», — рассказали журналистам URA.RU в Центробанке. Сообщается, что в 2022 году взнос на капремонт был существенным, так как он проводился впервые с 2015 года. Сотрудники Центробанка отмечают, что в январе 2023 года годовая инфляция замедлилась до 10,5%. Сдерживать цены в Кургане помогает замедление прироста цен на продукты. Это связывают с тем, что отечественные промышленники увеличили объемы производства молока и мяса. В Кургане также снизились цены на зерновые культуры, что привело к сокращению расходов на корма. «Хороший урожай зерновых, сахарной свеклы и гречихи обусловил расширение предложения продуктов их переработки. В результате замедлился годовой рост цен на сахар и макаронные изделия, продолжила дешеветь гречневая крупа», — указано в сообщении Центробанка. Ранее URA.RU писало, что Центробанк заявил о снижении цен в Курганской области. В регионе замедлился рост цен на некоторые товары и услуги, что связано с изменением спроса и расходами отечественных и местных производителей продуктов.
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