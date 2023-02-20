В ХМАО выступит звезда стендапа ТНТ и шоу «Что было дальше?»

21 февраля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Нурлан Сабуров выступит в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске выступит комик Нурлан Сабуров — звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?». Выступления пройдут в апреле и мае. Об этом говорится на официальном сайте Сабурова. «Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала», — говорится на сайте. Согласно афише, концерт в Ханты-Мансийске состоится 14 апреля в КДЦ «Октябрь». Выступления в Сургуте (ДИ «Нефтяник») и Нижневартовске (Дворец искусств) пройдут 10 и 11 мая соответственно. Стоимость билетов на концерт варьируется от 3,4 до 7 тысяч рублей. Сабуров известен своим постоянным участием в проекте Standup Шоу на ТНТ. Также он является ведущим популярного юмористического шоу «Что было дальше?». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда ТНТ выступит на сцене ресторана нового формата в Нижневартовске. Речь шла про стендап-комика и звезду шоу «Прожарка» Андрее Атласе, концерт которого запланирован в ресторане Brooklyn Bowl 26 февраля.

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске выступит комик Нурлан Сабуров — звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?». Выступления пройдут в апреле и мае. Об этом говорится на официальном сайте Сабурова. «Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала», — говорится на сайте. Согласно афише, концерт в Ханты-Мансийске состоится 14 апреля в КДЦ «Октябрь». Выступления в Сургуте (ДИ «Нефтяник») и Нижневартовске (Дворец искусств) пройдут 10 и 11 мая соответственно. Стоимость билетов на концерт варьируется от 3,4 до 7 тысяч рублей. Сабуров известен своим постоянным участием в проекте Standup Шоу на ТНТ. Также он является ведущим популярного юмористического шоу «Что было дальше?». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда ТНТ выступит на сцене ресторана нового формата в Нижневартовске. Речь шла про стендап-комика и звезду шоу «Прожарка» Андрее Атласе, концерт которого запланирован в ресторане Brooklyn Bowl 26 февраля.