В ХМАО выступит звезда стендапа ТНТ и шоу «Что было дальше?»

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске выступит комик Нурлан Сабуров — звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?». Выступления пройдут в апреле и мае. Об этом говорится на официальном сайте Сабурова.
«Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала», — говорится на сайте. Согласно афише, концерт в Ханты-Мансийске состоится 14 апреля в КДЦ «Октябрь». Выступления в Сургуте (ДИ «Нефтяник») и Нижневартовске (Дворец искусств) пройдут 10 и 11 мая соответственно. Стоимость билетов на концерт варьируется от 3,4 до 7 тысяч рублей.
Сабуров известен своим постоянным участием в проекте Standup Шоу на ТНТ. Также он является ведущим популярного юмористического шоу «Что было дальше?».
Ранее URA.RU рассказывало, что звезда ТНТ выступит на сцене ресторана нового формата в Нижневартовске. Речь шла про стендап-комика и звезду шоу «Прожарка» Андрее Атласе, концерт которого запланирован в ресторане Brooklyn Bowl 26 февраля.
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