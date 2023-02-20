Жительница Екатеринбурга спасла ребенка, провалившегося под лед

21 февраля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

На набережной возле ДИВСа мальчик провалился под лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе ДИВСа на набережной реки Исеть в Екатеринбурге мальчик провалился под лед. Он пытался выбраться сам, но не смог, на помощь ему пришла прохожая. Об этом URA.RU рассказал знакомый девушки Сергей. «Аня увидела, что ребенок гулял возле проталины, а потом провалился под лед. Мальчик не кричал и пытался самостоятельно выбраться из воды, но у него не получалось», — поделился собеседник. Тогда Анна подползла к нему и стала тянуть за куртку. Не с первого раза, но ей удалось вытащить ребенка из воды. После этого они зашли в помещение бассейна возле ДИВСа, где мальчика отправили под горячий душ. Вскоре пришла его мама и принесла сухую одежду и обувь. В конце прошлого года в Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина на легковушке выехал на городской пруд и провалился под лед. В МЧС напоминают, что выходить на лед запрещено.

В районе ДИВСа на набережной реки Исеть в Екатеринбурге мальчик провалился под лед. Он пытался выбраться сам, но не смог, на помощь ему пришла прохожая. Об этом URA.RU рассказал знакомый девушки Сергей. «Аня увидела, что ребенок гулял возле проталины, а потом провалился под лед. Мальчик не кричал и пытался самостоятельно выбраться из воды, но у него не получалось», — поделился собеседник. Тогда Анна подползла к нему и стала тянуть за куртку. Не с первого раза, но ей удалось вытащить ребенка из воды. После этого они зашли в помещение бассейна возле ДИВСа, где мальчика отправили под горячий душ. Вскоре пришла его мама и принесла сухую одежду и обувь. В конце прошлого года в Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина на легковушке выехал на городской пруд и провалился под лед. В МЧС напоминают, что выходить на лед запрещено.