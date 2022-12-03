В Краснотурьинске легковушка провалилась под лед городского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина на легковушке выехал на городской пруд и провалился под лед. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Какой-то чудак устроил дрифт на льду городского пруда», — сообщает очевидец telegram-каналу «Краснотурьинск Live». Позднее дополнили, что автомобиль провалился под лед в районе железнодорожного вокзала.

Инцидент произошел вечером 3 декабря. По словам очевидца, сам водитель не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели вытащили из-под льда реки Исети в Екатеринбурге пьяного мужчину, который гулял по замерзшему водоему. Врачи скорой помощи выяснили, что мужчина был пьян и, находясь в воде, получил серьезное обморожение.