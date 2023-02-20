20 февраля 2023

Пьяный москвич избил пермяка детским стулом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, стульчика
Детский деревянный стул стал оружием во время избиения Фото:

Житель Московской области будучи пьяным избил пермяка детским деревянным стулом. Об этом сообщили в пресс-службе Чердынского районного суда.

«Установлено, что, находясь в алкогольном опьянении на почве личной неприязни нанес пермяку несколько ударов детским деревянным стулом по туловищу. Помимо этого, мужчина избил своего оппонента кулаками по голове», — сообщили в ведомстве.

В отношении москвича было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в причинения тяжкого вреда здоровью и отправил в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Московской области будучи пьяным избил пермяка детским деревянным стулом. Об этом сообщили в пресс-службе Чердынского районного суда. «Установлено, что, находясь в алкогольном опьянении на почве личной неприязни нанес пермяку несколько ударов детским деревянным стулом по туловищу. Помимо этого, мужчина избил своего оппонента кулаками по голове», — сообщили в ведомстве. В отношении москвича было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в причинения тяжкого вреда здоровью и отправил в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...