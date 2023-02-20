Пьяный москвич избил пермяка детским стулом

Детский деревянный стул стал оружием во время избиения
Житель Московской области будучи пьяным избил пермяка детским деревянным стулом. Об этом сообщили в пресс-службе Чердынского районного суда.
«Установлено, что, находясь в алкогольном опьянении на почве личной неприязни нанес пермяку несколько ударов детским деревянным стулом по туловищу. Помимо этого, мужчина избил своего оппонента кулаками по голове», — сообщили в ведомстве.
В отношении москвича было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в причинения тяжкого вреда здоровью и отправил в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.
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