Челябинцы переходят на крепкий алкоголь

В Челябинске выросло производство водки Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области все чаще предпочитают крепкий алкоголь. Данные из отчета Челябинскстата за 2022 год URA.RU подтвердили участники рынка.

«Статистика наших продаж свидетельствует, что интерес к крепкому пиву сохраняется. Потребители по-прежнему его активно спрашивают. Спрос стабилен на протяжении нескольких лет», — сообщил URA.RU основатель пивного бренда из Аши Антон Балыклов.

По данным Челябинскстата, в 2022 году рост производства водки в регионе составил 30% к уровню 2021 года. В то же время пива стали делать меньше. Год к году выпуск в 2022 году составил чуть более 89%.

В то же время производители отметили, что вкусы жителей региона стабилизировались. По оценке руководителя «Лаборатории живого пива» Ильи Ройтенберга, челябинцы все чаще предпочитают классические рецептуры, отказываясь от необычных ноток. Популярность напитков из сыра, зефира или томатного пива с перцем, которые до пор еще можно встретить в крафтовых пивоварнях, снижается.