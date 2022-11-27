Пассажира, курившего в самолете, задержали в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) транспортные полицейские задержали 23-летнего пассажира из-за нарушения законодательства. Пассажир курил во время полета на борту лайнера. Нарушитель летел рейсом Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.
«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что к приземляющемуся борту из Хабаровска нужен наряд полиции. На месте полицейские выяснили, что пассажир во время полета курил в туалете. Нарушителя задержали, им оказался безработный житель Оренбургской области. На нарушителя был составлен протокол», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что наряд полиции вечером 29 августа встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Омска. Мужчина устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург. Пассажир был пьян и выражался нецензурной бранью.
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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) транспортные полицейские задержали 23-летнего пассажира из-за нарушения законодательства. Пассажир курил во время полета на борту лайнера. Нарушитель летел рейсом Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. «В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что к приземляющемуся борту из Хабаровска нужен наряд полиции. На месте полицейские выяснили, что пассажир во время полета курил в туалете. Нарушителя задержали, им оказался безработный житель Оренбургской области. На нарушителя был составлен протокол», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что наряд полиции вечером 29 августа встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Омска. Мужчина устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург. Пассажир был пьян и выражался нецензурной бранью.