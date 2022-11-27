Пассажира, курившего в самолете, задержали в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово задержали пассажира, который курил во время полета на борту лайнера

28 ноября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Нарушитель летел рейсом Хабаровск — Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) транспортные полицейские задержали 23-летнего пассажира из-за нарушения законодательства. Пассажир курил во время полета на борту лайнера. Нарушитель летел рейсом Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. «В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что к приземляющемуся борту из Хабаровска нужен наряд полиции. На месте полицейские выяснили, что пассажир во время полета курил в туалете. Нарушителя задержали, им оказался безработный житель Оренбургской области. На нарушителя был составлен протокол», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что наряд полиции вечером 29 августа встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Омска. Мужчина устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург. Пассажир был пьян и выражался нецензурной бранью.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) транспортные полицейские задержали 23-летнего пассажира из-за нарушения законодательства. Пассажир курил во время полета на борту лайнера. Нарушитель летел рейсом Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. «В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что к приземляющемуся борту из Хабаровска нужен наряд полиции. На месте полицейские выяснили, что пассажир во время полета курил в туалете. Нарушителя задержали, им оказался безработный житель Оренбургской области. На нарушителя был составлен протокол», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что наряд полиции вечером 29 августа встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Омска. Мужчина устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург. Пассажир был пьян и выражался нецензурной бранью.