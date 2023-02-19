19 февраля 2023
18 февраля 2023

Челябинская ГИБДД предупредила водителей о снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, снегопад, зима, автомобиль, автотранспорт, мороз
Осадки в Челябинской области продлятся несколько дней Фото:

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области 20 февраля предупредили водителей о снегопадах, которые продлятся несколько дней. В пресс-службе ведомства посоветовали автовладельцам отказаться от дальних поездок в ближайшее время.

«Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в случае ухудшения погодных условий, сотрудники ГИБДД придут на помощь. Для осуществления надзора на дороги областного и федерального значения будет выведено 24 дополнительных наряда ДПС.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании. В некоторых районах области ночная температура опустилась до минус 32 градусов.

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Сотрудники ГИБДД по Челябинской области 20 февраля предупредили водителей о снегопадах, которые продлятся несколько дней. В пресс-службе ведомства посоветовали автовладельцам отказаться от дальних поездок в ближайшее время. «Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в случае ухудшения погодных условий, сотрудники ГИБДД придут на помощь. Для осуществления надзора на дороги областного и федерального значения будет выведено 24 дополнительных наряда ДПС. Ранее синоптики предупреждали о похолодании. В некоторых районах области ночная температура опустилась до минус 32 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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