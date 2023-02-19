Челябинская ГИБДД предупредила водителей о снегопадах

Осадки в Челябинской области продлятся несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области 20 февраля предупредили водителей о снегопадах, которые продлятся несколько дней. В пресс-службе ведомства посоветовали автовладельцам отказаться от дальних поездок в ближайшее время.

«Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в случае ухудшения погодных условий, сотрудники ГИБДД придут на помощь. Для осуществления надзора на дороги областного и федерального значения будет выведено 24 дополнительных наряда ДПС.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании. В некоторых районах области ночная температура опустилась до минус 32 градусов.