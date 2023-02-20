20 февраля 2023

В Челябинской области задержатся сильные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, зима, снегопад, мороз, автотранспорт
Челябинцам рекомендовали воздержаться от дальних поездок Фото:

Синоптики сообщили о сильных снегопадах 21 февраля, продлив штормовое предупреждение, объявленное накануне. В пресс-службе МЧС по региону рекомендовали воздержаться от дальних поездок.

«От гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз о погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег», — уточнили в МЧС.

Прогноз получен на 21 февраля. Плохая погода ожидается в период с 9:00 до 23:00. На дорогах возникнут снежные заносы и сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В случае нештатных ситуаций специалисты просят звонить по телефону 112. В случае поездок с собой рекомендуют брать теплые вещи, чай, предусмотреть возможности для связи. 20 февраля в пресс-службе ГИБДД по региону отмечали, что на дороги дополнительно вывели 24 экипажа ДПС.

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Синоптики сообщили о сильных снегопадах 21 февраля, продлив штормовое предупреждение, объявленное накануне. В пресс-службе МЧС по региону рекомендовали воздержаться от дальних поездок. «От гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз о погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег», — уточнили в МЧС. Прогноз получен на 21 февраля. Плохая погода ожидается в период с 9:00 до 23:00. На дорогах возникнут снежные заносы и сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В случае нештатных ситуаций специалисты просят звонить по телефону 112. В случае поездок с собой рекомендуют брать теплые вещи, чай, предусмотреть возможности для связи. 20 февраля в пресс-службе ГИБДД по региону отмечали, что на дороги дополнительно вывели 24 экипажа ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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