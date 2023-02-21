Челябинские депутаты собираются оставить без мандатов за прогулы

Депутаты смогут остаться без мандата в случае прогулов заседаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатов заксобрания Челябинской области хотят лишать мандата за прогулы. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят 22 февраля на заседании.

«В закон „О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области“ внести изменения. Дополнить третью статью новым содержанием», — отмечается в законопроекте.

В документе предусмотрели дополнительную причину, по которой депутат может остаться без своей должности. Полномочия будут прекращать досрочно, если политик шесть месяцев подряд не ходит на все заседания регионального парламента.

В действующем законе предусмотрено 12 поводов, из-за которых депутата можно оставить без кресла. В их числе письменное заявление депутата о сложении полномочий, выезд на постоянное место жительства за рубеж, вступление силу обвинительного приговора суда и другие.