В Тюмени заявили о дефиците вакцины от болезни, приводящей к параличу

Жительница Тюмени не смогла поставить ребенку прививку от полиомиелита из-за отсутствия вакцины

21 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Ребенок не смог получить прививку, так как препарата, гарантированного государством, не оказалось в наличии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени пожаловалась на то, что ее ребенку не стали ставить вакцину от полиомиелита, так как в поликлинике №5 препарата не оказалось в наличии. Об этом женщина написала в региональном telegram-чате федерального проекта «ЗдравКонтроль». «По графику, мне нужно вакцинировать ребенка от полиомиелита инактивированной вакциной. Были на приеме в поликлинике №5 14 февраля, сказали, что вакцины нет и когда будет — неизвестно. Оставила контакты у педиатра и в регистратуре, но никакой информации», — написала жительница Тюмени в чате для обратной связи с медиками. Инактивированная вакцина от полиомиелита (высокоинфекционное вирусное заболевание, поражающее нервную систему и грозящее параличом) входит в Национальный календарь прививок (НКП). Ее ставят младенцам, в возрасте трех и 4,5 месяца. В рамках НКП прививки ставят бесплатно, по программе ОМС. URA.RU направило запрос о наличии вакцины в медучреждениях города в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Также запрос направлен в управление Росздравнадзора по региону.

Жительница Тюмени пожаловалась на то, что ее ребенку не стали ставить вакцину от полиомиелита, так как в поликлинике №5 препарата не оказалось в наличии. Об этом женщина написала в региональном telegram-чате федерального проекта «ЗдравКонтроль». «По графику, мне нужно вакцинировать ребенка от полиомиелита инактивированной вакциной. Были на приеме в поликлинике №5 14 февраля, сказали, что вакцины нет и когда будет — неизвестно. Оставила контакты у педиатра и в регистратуре, но никакой информации», — написала жительница Тюмени в чате для обратной связи с медиками. Инактивированная вакцина от полиомиелита (высокоинфекционное вирусное заболевание, поражающее нервную систему и грозящее параличом) входит в Национальный календарь прививок (НКП). Ее ставят младенцам, в возрасте трех и 4,5 месяца. В рамках НКП прививки ставят бесплатно, по программе ОМС. URA.RU направило запрос о наличии вакцины в медучреждениях города в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Также запрос направлен в управление Росздравнадзора по региону.