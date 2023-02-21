Екатеринбуржец устроил ДТП, а затем избил инспекторов ДПС

На Березовском тракте неадекватный водитель выехал на встречку, устроив аварию, а затем напал на полицейских Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Березовском тракте под Екатеринбургом водитель Volkswagen Polo устроил ДТП, а затем набросился на инспекторов ГИБДД и прохожего с кулаками. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«За рулем Volkswagen Polo был 41-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Hyundai Elantra, а после с Mazda 3. В результате ДТП пострадал водитель Mazda, его доставили в больницу с травмой живота. Водитель автомашины Volkswagen имеет стаж вождения 11 лет, к административной ответственности привлекался 24 раза», — отметили в ГИБДД.

После аварии водитель Volkswagen Polo напал на инспекторов ГИБДД и прохожего. Полицейским пришлось скрутить его. Мужчина вел себя неадекватно и кричал: «ФСБ!».

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«Разбирательством этой криминальной истории и установлением личности гражданина с неадекватным поведением занимаются представители ОВД Березовского. В данный момент подозреваемого в ДТП мужчину доставили на освидетельствование в одно из медицинских учреждений Верхней Пышмы с целью определения наличия или отсутствия в организме запрещенных веществ. Судя по паспорту, он зарегистрирован в одной из деревень Байкаловского городского округа. По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.