В Кремле рассказали о контактах Путина и Байдена по горячей линии

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ей пока не пользовались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«При желании [президенты РФ и США] могут воспользоваться [этой линией]», — сказал Песков в интервью ТАСС. Однако представитель Кремля отметил, что пока таких ситуаций не возникало. «Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломатический диалог между двумя странами зашел в тупик после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В феврале 2022 года Байден заявил о «полном разрыве» отношений между Вашингтоном и Москвой.
В начале недели лидер США совершил визиты на Украину и в Польшу. Дмитрий Песков заявил, что поездки американского президента не являются чем-то важным для Кремля. Пресс-секретарь президента РФ также заявлял, что Путин не планирует встреч с Байденом. Он отметил, что это очевидно из ответов представителей американской стороны.
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