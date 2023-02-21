В Кремле рассказали о контактах Путина и Байдена по горячей линии

Песков: Путин и Байден не пользовались горячей линией связи

22 февраля 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Путину не приходилось общаться с Байденом по горячей линии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ей пока не пользовались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «При желании [президенты РФ и США] могут воспользоваться [этой линией]», — сказал Песков в интервью ТАСС. Однако представитель Кремля отметил, что пока таких ситуаций не возникало. «Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломатический диалог между двумя странами зашел в тупик после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В феврале 2022 года Байден заявил о «полном разрыве» отношений между Вашингтоном и Москвой. В начале недели лидер США совершил визиты на Украину и в Польшу. Дмитрий Песков заявил, что поездки американского президента не являются чем-то важным для Кремля. Пресс-секретарь президента РФ также заявлял, что Путин не планирует встреч с Байденом. Он отметил, что это очевидно из ответов представителей американской стороны.

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ей пока не пользовались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «При желании [президенты РФ и США] могут воспользоваться [этой линией]», — сказал Песков в интервью ТАСС. Однако представитель Кремля отметил, что пока таких ситуаций не возникало. «Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломатический диалог между двумя странами зашел в тупик после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В феврале 2022 года Байден заявил о «полном разрыве» отношений между Вашингтоном и Москвой. В начале недели лидер США совершил визиты на Украину и в Польшу. Дмитрий Песков заявил, что поездки американского президента не являются чем-то важным для Кремля. Пресс-секретарь президента РФ также заявлял, что Путин не планирует встреч с Байденом. Он отметил, что это очевидно из ответов представителей американской стороны.