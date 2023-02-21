Песков: Путин не собирается разговаривать с Байденом

Президент России Владимир Путин не планирует встреч с президентом США Джо Байденом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это очевидно из ответов представителей американской стороны.
«Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [американского госсекретаря Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется», — заявил Дмитрий Песков. Его заявление прозвучало в интервью ТАСС.
Джо Байден совершил визиты на Украину и в Польшу. Дмитрий Песков заявил, что поездки американского президента не являются чем-то важным для Кремля. Тем не менее он отметил, что в администрации президента России наблюдают за дипломатическими встречами Байдена, передает телеканал 360.
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