В российских города по радио звучали фейковые сигналы воздушной тревоги

Сигналы тревоги звучали по радио Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Об угрозе ракетного удара в среду объявили по радио в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Однако сигнал тревоги оказался фейковым.

«Эфир радиостанций Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио прервало объявление о воздушной тревоге. Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. <…> Это очередной фейковый вброс от украинских специалистов», — сообщил telegram-каанал Readovka, прикрепив соответствующее видео.

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области подтвердили, что сигналы тревоги были результатом хакерской атаки. «МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — написали в telegram-канале ведомства.

В конце января на федеральных телеканалах Крыма, Белгородской области и Краснодарского края показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о планах своей страны вернуть подконтрольные России территории. Об инциденте массово сообщали жители этих регионов.