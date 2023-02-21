Омбудсмен Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудила силовиков за облаву на мигрантов во время молитвы. Этим она поделилась во время доклада в Заксобрании. В пятницу, 17 февраля, силовики с автоматами окружили мечеть на улице Репина в Екатеринбурге.
«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее агентство сообщало о профилактическом мероприятии силовиков. Люди в форме окружали мужчин, когда те совершали молитву.
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