21 февраля 2023

Омбудсмен Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова не оценила действий силовиков по отношению к мигрантам Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудила силовиков за облаву на мигрантов во время молитвы. Этим она поделилась во время доклада в Заксобрании. В пятницу, 17 февраля, силовики с автоматами окружили мечеть на улице Репина в Екатеринбурге.

«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее агентство сообщало о профилактическом мероприятии силовиков. Люди в форме окружали мужчин, когда те совершали молитву.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудила силовиков за облаву на мигрантов во время молитвы. Этим она поделилась во время доклада в Заксобрании. В пятницу, 17 февраля, силовики с автоматами окружили мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. «Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой корреспондент URA.RU с места событий. Ранее агентство сообщало о профилактическом мероприятии силовиков. Люди в форме окружали мужчин, когда те совершали молитву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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