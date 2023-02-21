21 февраля 2023

На курганской трассе в ДТП с автобусом погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Водитель погиб в ДТП с автобусом на курганской трассе Фото:

В Курганской области в смертельном ДТП с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск погиб водитель иномарки. Об инциденте рассказали в управлении ГИБДД региона.

«Водитель 1969 года рождения на автомобиле Toyota Rav4 осуществлял движение в сторону города Тюмени. По предварительной информации, он при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом Нyundai Universe <…> водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте», — сообщили подробности в Госавтоинспекции. ДТП случилось в Шатровском районе недалеко от деревни Портнягино в десятом часу вечера.

Также тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка кроссовера. Молодую женщину доставили в Курган и госпитализировали.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский водитель погиб на тюменской «трассе смерти». 60-летний курганец возвращался из Ханты-Мансийска и столкнулся с грузовиком.

смертельное ДТП в Кургане
На трассе Шадринск — Ялуторовск в ДТП с автобусом погиб человек
смертельное ДТП в Кургане
Мужчина из Toyota погиб в ДТП с автобусом

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В Курганской области в смертельном ДТП с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск погиб водитель иномарки. Об инциденте рассказали в управлении ГИБДД региона. «Водитель 1969 года рождения на автомобиле Toyota Rav4 осуществлял движение в сторону города Тюмени. По предварительной информации, он при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом Нyundai Universe <…> водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте», — сообщили подробности в Госавтоинспекции. ДТП случилось в Шатровском районе недалеко от деревни Портнягино в десятом часу вечера. Также тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка кроссовера. Молодую женщину доставили в Курган и госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало, что курганский водитель погиб на тюменской «трассе смерти». 60-летний курганец возвращался из Ханты-Мансийска и столкнулся с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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