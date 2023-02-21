Водитель погиб в ДТП с автобусом на курганской трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в смертельном ДТП с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск погиб водитель иномарки. Об инциденте рассказали в управлении ГИБДД региона.

«Водитель 1969 года рождения на автомобиле Toyota Rav4 осуществлял движение в сторону города Тюмени. По предварительной информации, он при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом Нyundai Universe <…> водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте», — сообщили подробности в Госавтоинспекции. ДТП случилось в Шатровском районе недалеко от деревни Портнягино в десятом часу вечера.

Также тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка кроссовера. Молодую женщину доставили в Курган и госпитализировали.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский водитель погиб на тюменской «трассе смерти». 60-летний курганец возвращался из Ханты-Мансийска и столкнулся с грузовиком.

На трассе Шадринск — Ялуторовск в ДТП с автобусом погиб человек фото: УГИБДД УМВД РФ по Курганской области