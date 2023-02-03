В ДТП на тюменской «трассе смерти» погиб курганец. Фото

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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
На тюменской «трассе смерти» разбился житель Курганской области, столкнувшись с большегрузом Фото:

На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД.

В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу.

Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.

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На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД. В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу. Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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