На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД.
В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу.
Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.
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На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД. В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу. Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.