В ДТП на тюменской «трассе смерти» погиб курганец. Фото

03 февраля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

На тюменской «трассе смерти» разбился житель Курганской области, столкнувшись с большегрузом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД. В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу. Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.

На «трассе смерти» Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть разбился житель Курганской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Столкнулись „Рено Каптюр“ и большегруз „Скания“. Предварительно, „Рено“ выехал на встречную полосу. Погиб 60-летний водитель „Рено“, житель Курганской области, он ехал по направлению города Тюмени. 47-летний водитель „Скании“, житель Пермского края, не пострадал», — сказано в сообщении ГИБДД. В ведомстве выясняют обстоятельства происшествия. Там же просят минимизировать маневры выезда на встречную полосу. Ранее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В аварии погиб человек.