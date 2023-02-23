В Челябинске сталинские дома стали стоить вдвое дешевле новостроек в новых ЖК

Сталинские дома расположены преимущественно в центре Челябинска Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В центре Челябинска упал спрос на сталинки, при этом они стали стоить вдвое дешевле новостроек в новых жилых комплексах. О причинах рассказал директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Новостройки в центре Челябинска в новых ЖК теперь стоят дороже, чем сталинские дома. При этом новостройки продаются гораздо лучше сталинок», — поделился Подпятников.

Директор агентства недвижимости «А1» напомнил, что сталинские дома славятся ретро-тоном, а именно потолками, лепниной. В таких квартирах можно найти место, где подразумевался камин или печь, на которой можно готовить на костре. Такие роскошные квартиры расположены преимущественно в центре. Цена за квадратный метр в сталинских домах в центре Челябинска составляет от 58 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр (проспект Ленина 11, Сони Кривой 30), в то время, как в новых жилых комплексах, таких как ЖК «Алое поле» и ЖК «4 Ленина», стоимость квадратного метра достигает от 150 до 198 тысяч рублей за квадрат.

Несмотря на более высокую цену, по словам Подпятникова, сейчас новостройки берут чаще, потому что на подобное жилье много выгодных ипотечных программ. Кроме того, жилье на первичном рынке подразумевает уже готовый ремонт и не требует дополнительных вложений.

Ранее в Челябинске цены на новостройки по данным «Циан Аналитики» выросли на 39%, это самый высокий показатель по РФ. Аналитика проводилась среди городов России с населением более пятисот тысяч человек.