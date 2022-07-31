Челябинск стал лидером в РФ по росту цен на новостройки

За полгода рост на новостройки в Челябинске составил 39% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за последние полгода цены на новостройки выросли на 39%, это самый высокий показатель по РФ. Данные приводит портал «Циан.Аналитика».

«За последние полгода сильнее всего по России подорожали квартиры в новостройках в Челябинске, рост составил 39%. При сохранении текущей динамики цен в ближайшие месяцы практически во всех крупнейших городах России первичный рынок будет дороже вторичного», — сообщается на портале «Циан. Аналитика».

Сейчас средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Челябинска составляет 72 тысячи 34 рубля. На вторичном рынке цена за квадратный метр — 61 тысяча 460 рублей.

Аналитика проводилась среди городов России с населением более 500 тысяч человек. После Челябинска цены на квартиры в новостройках сильнее всего взлетели в Сочи — 31% и Перми — 28%. Только в пяти городах «квадрат» на «вторичке» дороже, чем на первичном рынке. Это Владивосток, Самара, Иркутск, Саратов и Махачкала.

В июне в Челябинске по сравнению с маем резко вырос спрос на вторичное жилье. По словам руководителя направления по продаже новостроек центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Кристины Панферовой, это было связано со снижением ипотечных ставок.