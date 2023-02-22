Мэрия Екатеринбурга завербовала товарища Тунгусова перед выборами

Дмитрий Сергин — один из опытнейших городских политиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Товарищ опального экс-вице-мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова решил пойти на выборы под флагом действующей городской власти. Депутата Дмитрия Сергина, избравшегося при поддержке Тунгусова в 2018 году, вербовали несколько месяцев, рассказал источник URA.RU в политтусовке.

В ответ на первое предложение о сотрудничестве Сергин якобы ответил отказом, но потом сам же инициировал переговоры. По одной версии, окончательного ответа от мэрии Сергин еще не получил.

Второй собеседник говорит об обратном: якобы Сергина включили в список кандидатов, который мэр Алексей Орлов будет согласовывать с губернатором Евгением Куйвашевым. А перед этим руководство города, страхуясь от конфликтов, проконсультировалось с секретарем Чкаловского отделения «Единой России» Валерием Савельевым, который раньше недолюбливал Сергина.

Сам депутат содержание своих частных бесед комментировать отказался, но намекнул на готовящееся выдвижение на праймериз ЕР: «Справку об отсутствии судимости заказал». Также Сергин заявил, что ему нравится, как работают Орлов и его замы.

Интересно, что переориентация Сергина происходит на фоне слухов о намерении Тунгусова вклиниться в сентябрьские выборы, его тайных встречах с ближним кругом. Тунгусов — на тот момент зам Куйвашева — покинул власть в сентябре 2018-го за несколько дней до выборов. Чиновник, считавшийся «серым кардиналом» Екатеринбурга, продвигал пул, враждебный его шефу.