Байден завил, что Путин совершил большую ошибку Байден: Путин совершил большую ошибку, заявив о выходе России из ДСНВ 22 февраля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 + Джо Байден прокомментировал заявление президента РФ Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) является большой ошибкой. Об этом заявил президент США Джо Байден во время внеочередной встречи со странами «Бухарестской девятки». «Это большая ошибка», — заявил Джо Байден, комментируя решение России по ДНСВ. Прямая трансляция его выступления велась на официальном сайте Белого Дома . На послании Федеральному Собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Президент России подчеркивал, что такое решение носит временный характер. Решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) является большой ошибкой. Об этом заявил президент США Джо Байден во время внеочередной встречи со странами «Бухарестской девятки». «Это большая ошибка», — заявил Джо Байден, комментируя решение России по ДНСВ. Прямая трансляция его выступления велась на официальном сайте Белого Дома. На послании Федеральному Собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Президент России подчеркивал, что такое решение носит временный характер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям