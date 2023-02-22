Байден завил, что Путин совершил большую ошибку

Байден: Путин совершил большую ошибку, заявив о выходе России из ДСНВ
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден прокомментировал заявление президента РФ Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) является большой ошибкой. Об этом заявил президент США Джо Байден во время внеочередной встречи со странами «Бухарестской девятки».

«Это большая ошибка», — заявил Джо Байден, комментируя решение России по ДНСВ. Прямая трансляция его выступления велась на официальном сайте Белого Дома.

На послании Федеральному Собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Президент России подчеркивал, что такое решение носит временный характер.

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Решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) является большой ошибкой. Об этом заявил президент США Джо Байден во время внеочередной встречи со странами «Бухарестской девятки». «Это большая ошибка», — заявил Джо Байден, комментируя решение России по ДНСВ. Прямая трансляция его выступления велась на официальном сайте Белого Дома. На послании Федеральному Собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Президент России подчеркивал, что такое решение носит временный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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