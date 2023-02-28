Лимузины компании Lincoln называют автомобилями американских президентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на продажу выставили американские лимузины компании Lincoln. Организация имеет многолетний опыт создания автомобилей для президентов США. Информация о продаже транспорта сообщается на сервисе объявлений Avito.

«Продается Lincoln Town Car 2001 года. Стоимость: 320 000 рублей. Продается из-за нехватки времени. Мотор не дымит, работает хорошо, резина новая. Нужны небольшие доработки по обновлению лакового покрытия. Лимузин обделан свадебными украшениями», — указано в описании одного из объявлений.

Такую же модель, но постарше (1999 года), продают за 240 000 в Шадринске. Автомобиль также подготовлен для свадеб. Владелец объявления отмечает, что вместе с этим продается готовый бизнес с услугами водителя лимузина. За 690 000 рублей также продают Lincoln Town Car, только в черном цвете и выпущенный в 2004 году. Длина этого автомобиля — девять метров. Владелец транспорта рассматривает возможность обмена лимузина на люксовый немецкий Mercedes Sprinter.

Самым дорогим продаваемым в Кургане лимузином стала все та же модель Lincoln Town Car 1993 года. Владелец объявления выставил автомобиль за 1 250 000 рублей. «Лимузин в хорошем состоянии. Фактически у машины было всего два владельца. Многое в машине отремонтировано. Кожа в салоне в нормальном состоянии. Рассматривается обмен на микроавтобус компании Toyota», — сообщает продавец в описании объявления.

В открытых источниках сообщается, что марка автомобиля названа в честь 16 президента США Авраама Линкольна. На таких лимузинах активно разъезжали другие главы страны. Первым такую тенденцию ввел Франклин Рузвельт (32 президент Америки), для которого изготовили модель Lincoln V12 Convertible. Сменившую его модель Lincoln Cosmopolitan активно использовали последующие президенты — Гарри Трумэн, Дуйат Эйзенхауэр и Джон Кеннеди (для него был создан специальный автомобиль Lincoln Continental Convertible, в котором он был убит).

URA.RU писало ранее, что курганцы массово избавляются от автомобилей класса премиум. Диапазон цен на автомобили — от 8 000 000 до 11 000 000 миллионов рублей. Аналитики популярного сервиса объявлений отмечают, что уровень продаж люксовых машин с пробегом в регионе остался на прежнем уровне.

В Кургане продают автомобили американских президентов Фото: скрин сайта Avito

Самая дорогая модель лимузина в Кургане продается за 1 250 000 рублей Фото: скрин сайта Avito

В Кургане активно продают свадебные лимузины Lincoln Фото: скрин сайта Avito