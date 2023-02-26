Курганский авторынок находится на таком же уровне, что и в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане водители массово продают автомобили, которые относятся к классу премиум. Аналитики сервиса Avito специально для URA.RU подготовили подборку самых дорогих машин, которые продаются в регионе. Агентству сообщили о том, как обстоят дела на региональном рынке автомобилей с пробегом.

«Из авто премиум-класса на рынке автомобилей с пробегом в Курганской области в период с 1 января по 16 февраля 2023 года чаще всего предлагали к продаже машины брендов: BMW (средняя цена 1 300 000 рублей), Audi (970 000 рублей) и Mercedes-Benz (1 100 000 рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос и предложение на автомобили с пробегом остались на стабильном уровне», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Сообщается, что на сайте появилось объявление о продаже BMW X7 2020 года за 11 000 000 рублей. Как указано в описании, автомобиль находится на обслуживании у официального дилера. «Авто в максимальной комплектации, внутри и снаружи обтянут бронепленкой. Под капотом — 249 л. с. Способен разогнаться до 245 км/ч», — сообщает владелец объявления. Еще один премиум автомобиль, выставленный на продажу, это модель помоложе — BMW X6. Полноприводный кроссовер 2021 года с пробегом менее 15 000 км предлагают купить за 10 750 000 рублей. Автомобиль способен за пять секунд разогнаться до 100 км/ч.

В Кургане также избавляются от белого Volkswagen Touareg 2021 года за 8 500 000 рублей. «Пробег автомобиля составляет 39 000 км. Под капотом полноприводного кроссовера в кузове белого цвета бензиновый двигатель», — указано в описании объявления. Такую же модель в черном цвете продают за 8 280 000 рублей. По информации из объявления, пробег у автомобиля — 21 000 км. Коробка в немецком кроссовере автоматическая, транспорт обслуживался у официального дилера.

Самая низкая цена, на данный момент, у внедорожника Infiniti QX80 (его продают за 7 100 000 рублей). Пробег у автомобиля чуть больше 30 000 км. «Под капотом — бензиновый 8-цилиндровый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива мощностью 405 л. с.», — сообщают URA.RU аналитики Авито. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч меньше, чем за восемь секунд.

Ранее URA.RU писало, что курганские автодилеры заказывают машины наугад. Теперь дистрибьютеры не сообщают полную информацию об отправленном автомобиле. Сотрудники дилерских центров не знают о цвете машине и городе, откуда ее отправили.

В Кургане за 11 000 000 рублей продают автомобиль класса премиум — BMW X7 Фото: скрин сайта Avito

Курганцы продают премиальный кроссовер 2021 года за миллионы рублей Фото: скрин сайта Avito

Немецкий кроссовер в Кургане выставлен на продажу за 8 280 000 рублей Фото: скрин сайта Avito