Депутату думы ХМАО не дали высказаться на заседании думы Нижневартовска

22 февраля 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде обвинил коллег из Нижневартовска в некомпетентности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы ХМАО от КПРФ Халид Таги-заде обвинил спикера и вице-спикера городской думы Нижневартовска в некомпетентности. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что хотел проинформировать коллег о жалобах, которые получил от жителей муниципалитета, но ему не дали слово. «Накануне заседания городской думы Нижневартовска я обратился к вице-спикеру Наталье Зяблицкой, поскольку получил от своих избирателей ряд сообщений о проблемах в городе. Мне сказали, что внести этот вопрос в повестку уже нельзя по регламенту и предложили заявить вопрос прямо на заседании. Однако слово мне так и не дали. У меня такое ощущение, что заместитель председателя не подготовлена. Во время перерыва я попросил председателя думы Алексея Сатинова дать мне возможность выступить после заседания, но он уклонился от беседы. Считаю, что руководство думы нужно отправить на учебу», — заявил Таги-заде. Зяблицкая в телефонном разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что регламент думы Нижневартовска не предусматривает обсуждение вопросов на заседании. «Предварительно все обсуждается на заседаниях профильных комитетов. Первым вопросом заседания всегда идет повестка, и депутат Таги-заде мог сделать заявление, что просит включить в программу информационное сообщение, о чем я лично ему говорила накануне. Однако он опоздал на семь минут, и повестка была уже принята, когда Таги-заде вошел в зал. Регламент размещен на сайте администрации города, и у нас нет исключений для депутатов и чиновников любых уровней. Закон один для всех, и мы придерживаемся его неукоснительно», — прокомментировала вице-спикер. Несколько часов спустя Таги-заде связался по телефону с корреспондентом агентства и уточнил, что не хотел выступать согласно повестке, а рассчитывал, что коллеги останутся после заседания и обсудят проблемы Нижневартовска в более узком кругу. «Но эту просьбу тоже проигнорировали. Хочется отметить, что у нас в думе ХМАО гораздо более демократичные обсуждения. Если бы я хотел выступить на заседании, я бы прислал уведомление заранее», — добавил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО от КПРФ Халид Таги-заде обвинил спикера и вице-спикера городской думы Нижневартовска в некомпетентности. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что хотел проинформировать коллег о жалобах, которые получил от жителей муниципалитета, но ему не дали слово. «Накануне заседания городской думы Нижневартовска я обратился к вице-спикеру Наталье Зяблицкой, поскольку получил от своих избирателей ряд сообщений о проблемах в городе. Мне сказали, что внести этот вопрос в повестку уже нельзя по регламенту и предложили заявить вопрос прямо на заседании. Однако слово мне так и не дали. У меня такое ощущение, что заместитель председателя не подготовлена. Во время перерыва я попросил председателя думы Алексея Сатинова дать мне возможность выступить после заседания, но он уклонился от беседы. Считаю, что руководство думы нужно отправить на учебу», — заявил Таги-заде. Зяблицкая в телефонном разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что регламент думы Нижневартовска не предусматривает обсуждение вопросов на заседании. «Предварительно все обсуждается на заседаниях профильных комитетов. Первым вопросом заседания всегда идет повестка, и депутат Таги-заде мог сделать заявление, что просит включить в программу информационное сообщение, о чем я лично ему говорила накануне. Однако он опоздал на семь минут, и повестка была уже принята, когда Таги-заде вошел в зал. Регламент размещен на сайте администрации города, и у нас нет исключений для депутатов и чиновников любых уровней. Закон один для всех, и мы придерживаемся его неукоснительно», — прокомментировала вице-спикер. Несколько часов спустя Таги-заде связался по телефону с корреспондентом агентства и уточнил, что не хотел выступать согласно повестке, а рассчитывал, что коллеги останутся после заседания и обсудят проблемы Нижневартовска в более узком кругу. «Но эту просьбу тоже проигнорировали. Хочется отметить, что у нас в думе ХМАО гораздо более демократичные обсуждения. Если бы я хотел выступить на заседании, я бы прислал уведомление заранее», — добавил депутат.