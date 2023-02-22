Украина до сих пор не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. Так оговорился во время своего выступления в Варшаве президент Польши Анджей Дуда.
«Украина не пала до сих пор, благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат», — сказал Анджей Дуда перед выступлением президента США Джо Байдена. За это его уже раскритиковали в польском издании
Сразу после польского президента выступил Джо Байден, прибывший в Варшаву 21 февраля. Он обратился к россиянам сразу после ежегодного послания Федеральному собранию России президента Владимира Путина и заявил, что россияне не являются врагами США, передает «Национальная служба новостей».
Ранее российские власти неоднократно заявляли, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают даже западные поставки танков Киеву.
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