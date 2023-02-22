Президент Польши заявил о героизме российских солдат

22 февраля 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Польский президент Анджей Дуда был раскритикован СМИ за оговорку о героизме российских солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина до сих пор не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. Так оговорился во время своего выступления в Варшаве президент Польши Анджей Дуда. «Украина не пала до сих пор, благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат», — сказал Анджей Дуда перед выступлением президента США Джо Байдена. За это его уже раскритиковали в польском издании Wprost . Сразу после польского президента выступил Джо Байден, прибывший в Варшаву 21 февраля. Он обратился к россиянам сразу после ежегодного послания Федеральному собранию России президента Владимира Путина и заявил, что россияне не являются врагами США, передает «Национальная служба новостей». Ранее российские власти неоднократно заявляли, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают даже западные поставки танков Киеву.

Украина до сих пор не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. Так оговорился во время своего выступления в Варшаве президент Польши Анджей Дуда. «Украина не пала до сих пор, благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат», — сказал Анджей Дуда перед выступлением президента США Джо Байдена. За это его уже раскритиковали в польском издании Wprost. Сразу после польского президента выступил Джо Байден, прибывший в Варшаву 21 февраля. Он обратился к россиянам сразу после ежегодного послания Федеральному собранию России президента Владимира Путина и заявил, что россияне не являются врагами США, передает «Национальная служба новостей». Ранее российские власти неоднократно заявляли, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают даже западные поставки танков Киеву.