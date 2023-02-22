Президент Польши заявил о героизме российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, Анджей Дуда
Польский президент Анджей Дуда был раскритикован СМИ за оговорку о героизме российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина до сих пор не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. Так оговорился во время своего выступления в Варшаве президент Польши Анджей Дуда.

«Украина не пала до сих пор, благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат», — сказал Анджей Дуда перед выступлением президента США Джо Байдена. За это его уже раскритиковали в польском издании Wprost.

Сразу после польского президента выступил Джо Байден, прибывший в Варшаву 21 февраля. Он обратился к россиянам сразу после ежегодного послания Федеральному собранию России президента Владимира Путина и заявил, что россияне не являются врагами США, передает «Национальная служба новостей».

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают даже западные поставки танков Киеву.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина до сих пор не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. Так оговорился во время своего выступления в Варшаве президент Польши Анджей Дуда. «Украина не пала до сих пор, благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат», — сказал Анджей Дуда перед выступлением президента США Джо Байдена. За это его уже раскритиковали в польском издании Wprost. Сразу после польского президента выступил Джо Байден, прибывший в Варшаву 21 февраля. Он обратился к россиянам сразу после ежегодного послания Федеральному собранию России президента Владимира Путина и заявил, что россияне не являются врагами США, передает «Национальная служба новостей». Ранее российские власти неоднократно заявляли, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают даже западные поставки танков Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...