Жители Салехарда сфотографировали норку и предполагают, что она потерялась
Жители Салехарда (ЯНАО) сфотографировали норку, играющую на улице. Пост с предположением, что норка потерялась, опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».
«Найдена норка, зверек такой, черного цвета. Поймать невозможно, играет, убежит, и снова приходит. Может чья убежала?» — спрашивает автор поста в социальной сети.
В соцсети сообщают, что норка имеет упитанный, ухоженный вид. У животного есть особые приметы, которые должен знать хозяин.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги заметили лису. По сообщению жителей, лиса живет возле поликлиники, где ее подкармливают сотрудники.
Норка на улице Салехарда
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