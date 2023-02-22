22 февраля 2023
21 февраля 2023

Жители ЯНАО сфотографировали потерявшуюся норку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа в окрестностях Сургута., следы на снегу
Жители Салехарда сфотографировали норку и предполагают, что она потерялась Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) сфотографировали норку, играющую на улице. Пост с предположением, что норка потерялась, опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена норка, зверек такой, черного цвета. Поймать невозможно, играет, убежит, и снова приходит. Может чья убежала?» — спрашивает автор поста в социальной сети.

В соцсети сообщают, что норка имеет упитанный, ухоженный вид. У животного есть особые приметы, которые должен знать хозяин.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги заметили лису. По сообщению жителей, лиса живет возле поликлиники, где ее подкармливают сотрудники.

Норка на улице Салехарда
Фото:

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Жители Салехарда (ЯНАО) сфотографировали норку, играющую на улице. Пост с предположением, что норка потерялась, опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «Найдена норка, зверек такой, черного цвета. Поймать невозможно, играет, убежит, и снова приходит. Может чья убежала?» — спрашивает автор поста в социальной сети. В соцсети сообщают, что норка имеет упитанный, ухоженный вид. У животного есть особые приметы, которые должен знать хозяин. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги заметили лису. По сообщению жителей, лиса живет возле поликлиники, где ее подкармливают сотрудники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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