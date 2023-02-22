Жители Салехарда сфотографировали норку и предполагают, что она потерялась Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) сфотографировали норку, играющую на улице. Пост с предположением, что норка потерялась, опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена норка, зверек такой, черного цвета. Поймать невозможно, играет, убежит, и снова приходит. Может чья убежала?» — спрашивает автор поста в социальной сети.

В соцсети сообщают, что норка имеет упитанный, ухоженный вид. У животного есть особые приметы, которые должен знать хозяин.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги заметили лису. По сообщению жителей, лиса живет возле поликлиники, где ее подкармливают сотрудники.