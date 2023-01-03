03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

В центре города ЯНАО разгуливает лиса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Лису подкармливают в поликлинике, рассказали горожане Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в центре города разгуливает лиса. Видео с животным засняли местные жители и разместили в соцсети.

«Опять эта рыжая красотка разгуливает по Лабытнанги. Интересно, это разные лисички или одна и та же?» — написал автор в одной из групп во «ВКонтакте».

Жители города предположили, что лису подкармливают сотрудники поликлиники. «Это одна и та же лисичка. Кормят ее возле поликлиники. Второй год уже живет там. Почти своя уже стала! Женщина с тундры с ней приехала, полечилась и уехала, а Патрикеевна осталась, тут и фоткают, и кормят», — рассказала Лада Бирючкова. «Ничего себе, какая!», — отметил Артур Салахов.

Ранее сообщалось, что в Муравленко лиса гуляла во дворе жилого дома. Местные жители также засняли животное и разместили видео в соцсетях.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в центре города разгуливает лиса. Видео с животным засняли местные жители и разместили в соцсети. «Опять эта рыжая красотка разгуливает по Лабытнанги. Интересно, это разные лисички или одна и та же?» — написал автор в одной из групп во «ВКонтакте». Жители города предположили, что лису подкармливают сотрудники поликлиники. «Это одна и та же лисичка. Кормят ее возле поликлиники. Второй год уже живет там. Почти своя уже стала! Женщина с тундры с ней приехала, полечилась и уехала, а Патрикеевна осталась, тут и фоткают, и кормят», — рассказала Лада Бирючкова. «Ничего себе, какая!», — отметил Артур Салахов. Ранее сообщалось, что в Муравленко лиса гуляла во дворе жилого дома. Местные жители также засняли животное и разместили видео в соцсетях.
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