21 февраля 2023

США созвали заседание по борьбе с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, белый дом, зима, stock, White house
На заседании выступят представители Госдепа, заявил Маккол Фото:

Конгрессмены США проведут специальное заседание, на котором обсудят соперничество с Китаем. Об этом рассказал глава представителей США по международным отношениям Майкл Маккол.

«Первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет «борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Маккола. По его словам, на собрании выступят представители Госдепа и иных ведомств.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре в председателем КНР Си Цзиньпином пригрозил остановить вложения в Китай, если Пекин будет оказывать помощь России. Однако МИД Китая назвал американское правительство главным инициатором конфликтов в мире. В том числе и на Украине. Позднее в Белом доме выразили беспокойство по поводу того, что КНР может начать оказывать военное содействие России в спецоперации.

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Конгрессмены США проведут специальное заседание, на котором обсудят соперничество с Китаем. Об этом рассказал глава представителей США по международным отношениям Майкл Маккол. «Первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет «борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Маккола. По его словам, на собрании выступят представители Госдепа и иных ведомств. Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре в председателем КНР Си Цзиньпином пригрозил остановить вложения в Китай, если Пекин будет оказывать помощь России. Однако МИД Китая назвал американское правительство главным инициатором конфликтов в мире. В том числе и на Украине. Позднее в Белом доме выразили беспокойство по поводу того, что КНР может начать оказывать военное содействие России в спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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