США созвали заседание по борьбе с Китаем

22 февраля 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

На заседании выступят представители Госдепа, заявил Маккол Фото: Official White House / Erin Scott Конгрессмены США проведут специальное заседание, на котором обсудят соперничество с Китаем. Об этом рассказал глава представителей США по международным отношениям Майкл Маккол. «Первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет «борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Маккола. По его словам, на собрании выступят представители Госдепа и иных ведомств. Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре в председателем КНР Си Цзиньпином пригрозил остановить вложения в Китай, если Пекин будет оказывать помощь России. Однако МИД Китая назвал американское правительство главным инициатором конфликтов в мире. В том числе и на Украине. Позднее в Белом доме выразили беспокойство по поводу того, что КНР может начать оказывать военное содействие России в спецоперации.

Конгрессмены США проведут специальное заседание, на котором обсудят соперничество с Китаем. Об этом рассказал глава представителей США по международным отношениям Майкл Маккол. «Первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет «борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Маккола. По его словам, на собрании выступят представители Госдепа и иных ведомств. Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре в председателем КНР Си Цзиньпином пригрозил остановить вложения в Китай, если Пекин будет оказывать помощь России. Однако МИД Китая назвал американское правительство главным инициатором конфликтов в мире. В том числе и на Украине. Позднее в Белом доме выразили беспокойство по поводу того, что КНР может начать оказывать военное содействие России в спецоперации.