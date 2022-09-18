Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России

Байден пригрозил остановить вложения в экономику Китая в случае нарушения санкций против России

18 сентября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден дал понять Си Цзиньпину, что США не закроют глаза на помощь России в обходе санкций Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером. «Я позвонил президенту Си и сказал: »«Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку»», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS. При этом Байден отметил, что США не располагают сведениями о поставках вооружения Китаем Москве. Фейк об этом ранее распространили украинские медиа.

Президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером. «Я позвонил президенту Си и сказал: »«Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку»», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS. При этом Байден отметил, что США не располагают сведениями о поставках вооружения Китаем Москве. Фейк об этом ранее распространили украинские медиа.