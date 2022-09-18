Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России

Байден пригрозил остановить вложения в экономику Китая в случае нарушения санкций против России
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Джо Байден дал понять Си Цзиньпину, что США не закроют глаза на помощь России в обходе санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером.

«Я позвонил президенту Си и сказал: »«Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку»», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS.

При этом Байден отметил, что США не располагают сведениями о поставках вооружения Китаем Москве. Фейк об этом ранее распространили украинские медиа.

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Президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером. «Я позвонил президенту Си и сказал: »«Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку»», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS. При этом Байден отметил, что США не располагают сведениями о поставках вооружения Китаем Москве. Фейк об этом ранее распространили украинские медиа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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