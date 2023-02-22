Страны ЕС массово выступили против предложения по 10-му пакету антироссийских санкций

Более 10 стран Евросоюза (ЕС) выступили против введения 10-го пакета санкций против России. Об этом анонимно заявили дипломаты и официальные лица стран ЕС.
«Группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию, выступила против введения 10-го пакета санкции против России», — передает слова дипломата ЕС Polito. Некоторые официальные лица Евросоюза попросили перенести новый пакет санкций, который планировали ввести в конце февраля.
Страны Запада вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Запад с самого начала встал на сторону Киеву, оказывая как военную, так и финансовую поддержку.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Более 10 стран Евросоюза (ЕС) выступили против введения 10-го пакета санкций против России. Об этом анонимно заявили дипломаты и официальные лица стран ЕС. «Группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию, выступила против введения 10-го пакета санкции против России», — передает слова дипломата ЕС Polito. Некоторые официальные лица Евросоюза попросили перенести новый пакет санкций, который планировали ввести в конце февраля. Страны Запада вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Запад с самого начала встал на сторону Киеву, оказывая как военную, так и финансовую поддержку.