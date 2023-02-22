22 февраля 2023

Страны ЕС массово выступили против предложения по 10-му пакету антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, евросоюз, флаг, ес, европейский союз, stock
Около 13 стран ЕС предложили отказаться от введения 10-го пакета антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Более 10 стран Евросоюза (ЕС) выступили против введения 10-го пакета санкций против России. Об этом анонимно заявили дипломаты и официальные лица стран ЕС.

«Группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию, выступила против введения 10-го пакета санкции против России», — передает слова дипломата ЕС Polito. Некоторые официальные лица Евросоюза попросили перенести новый пакет санкций, который планировали ввести в конце февраля.

Страны Запада вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Запад с самого начала встал на сторону Киеву, оказывая как военную, так и финансовую поддержку.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Более 10 стран Евросоюза (ЕС) выступили против введения 10-го пакета санкций против России. Об этом анонимно заявили дипломаты и официальные лица стран ЕС. «Группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию, выступила против введения 10-го пакета санкции против России», — передает слова дипломата ЕС Polito. Некоторые официальные лица Евросоюза попросили перенести новый пакет санкций, который планировали ввести в конце февраля. Страны Запада вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Запад с самого начала встал на сторону Киеву, оказывая как военную, так и финансовую поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...