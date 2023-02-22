22 февраля 2023

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента РФ.

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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