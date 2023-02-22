Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Путин в
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