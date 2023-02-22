Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

23 февраля 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении , опубликованном на официальном сайте президента РФ.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента РФ.