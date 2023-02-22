Минобороны Британии призналось в разногласиях НАТО по Украине

Западные страны пытаются сохранять единство, когда разговор касается Украины, но в частных дискуссиях существуют разные мнения, касающиеся урегулирования конфликта. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
«Я осведомлен, что в частных беседах многие правительства имеют различные мнения о том, как должно выглядеть завершение [конфликта] и что можно считать хорошим исходом. Важно, что, несмотря на частные мнения, посыл, который мы направляем публично, выдержан в едином ключе», — сказал Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.
Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, спасение жителей Донбасса от геноцида. Президент также неоднократно подчеркивал, что в результате должны произойти демилитаризация и денацификация Украины.
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Западные страны пытаются сохранять единство, когда разговор касается Украины, но в частных дискуссиях существуют разные мнения, касающиеся урегулирования конфликта. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Я осведомлен, что в частных беседах многие правительства имеют различные мнения о том, как должно выглядеть завершение [конфликта] и что можно считать хорошим исходом. Важно, что, несмотря на частные мнения, посыл, который мы направляем публично, выдержан в едином ключе», — сказал Хиппи на брифинге для иностранных журналистов. Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, спасение жителей Донбасса от геноцида. Президент также неоднократно подчеркивал, что в результате должны произойти демилитаризация и денацификация Украины.